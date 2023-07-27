Судья МУС Томоко Аканэ, выдавшая oрдер на арест президента РФ, объявлена в розыск
09:00 27.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Судья Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, выдавшая oрдер на арест президента Роcсии Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлена в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД России.
«Томоко Аканэ. Японка. Разыскивается по статье УК РФ», — сказано в базе. По какой именно статье в карточке розыска не указывается.
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