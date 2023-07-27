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НОВОСТИ

ВСУ начали ключевую фазу контрнаступления - NYT

09:05 27.07.2023 Источник: Lenta.ru

Вооруженные силы Украины начали ключевую фазу контрнаступления. Об этом сообщает New York Times (NYT). В материале газеты говорится, что основной прорыв будет происходить в южной части Запорожской области.

На это направление украинские военные начали стягивать силы, которые ранее не были задействованы.

Представители Белого дома, в свою очередь, на условиях анонимности сообщили, что будут с интересом наблюдать за основной фазой украинского контрнаступления.  Lenta.Ru

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