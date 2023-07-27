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НОВОСТИ

Военные Нигера объявили об отстранении президента Базума, закрытии границ страны

09:20 27.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные Республики Нигер объявили об отстранении с поста президента страны Мохамеда Базума и закрытии границ республики. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сделанное в эфире национального телевидения заявление военных.

«Границы страны закрыты, объявляется общенациональный комендантский час», — цитирует агентство военных.

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