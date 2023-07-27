Военные Нигера объявили об отстранении президента Базума, закрытии границ страны

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные Республики Нигер объявили об отстранении с поста президента страны Мохамеда Базума и закрытии границ республики. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сделанное в эфире национального телевидения заявление военных.

«Границы страны закрыты, объявляется общенациональный комендантский час», — цитирует агентство военных.