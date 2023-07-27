Ким Чен Ын показал Шойгу на выставке вооружений новейшие беспилотники и МБР

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения проходящей в Пхеньяне «Выставки вооружений — 2023» показал министру обороны РФ Сергею Шойгу новейшие беспилотники и межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные Центральным телеграфным агентством (ЦТАК).

На снимках видны как минимум два беспилотных летательных аппарата, которые ранее нигде не представляли. Они имеют внешний дизайн, схожий с американским аппаратом MQ-9 Reaper и разведывательным беспилотником Global Hawk.

Также на фотографиях запечатлены межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-17» и новейшая МБР «Хвасон-18» с двигателем на твердом топливе, которую КНДР, как она сообщала, испытывала в апреле и июле текущего года. Сами ракеты установлены на многоосные мобильные пусковые установки и выкрашены в камуфляжную окраску.

Российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу находится в КНДР для участия в праздновании 70-летия победы корейского народа в войне 1950–1953 годов. Как отмечали в Минобороны РФ, визит будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между странами.