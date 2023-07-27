Китай способен ответить на агрессивную внешнюю политику США - Global Times
10:00 27.07.2023 Источник: Lenta.ru
Китай стал сильнее и способен ответить на агрессивную внешнюю политику США, пишет китайская газета Global Times.
Как уточнил автор, некоторые американские политики извлекли из Корейской войны совершенно неправильные уроки. По его словам, они пытаются «ввести в заблуждение» политику Соединенных Штатов на международной арене, подталкивая Вашингтон к разжиганию кризисов и войн. Журналист указал на ошибку США — американская сторона не учитывает большую разницу между нынешним временем и эпохой Корейской войны.
«Мощь Китая значительно возросла. Последствия ущемления интересов безопасности и национального суверенитета КНР, несомненно, будут гораздо более серьезными», — указал он. В статье говорится, что Корейская война стала одним из самых крупных поражений американской армии. Lenta.Ru
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