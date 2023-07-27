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РФ начала экспорт нефти Африке, поставки топлива за 5 месяцев выросли втрое

10:05 27.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в 2023 году начала экспорт нефти в Африку, поставив за пять месяцев на континент 200 тыс. т. Поставки нефтепродуктов за этот период выросли втрое, до 8 млн тонн, сообщил в интервью ТАСС перед саммитом Россия — Африка глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. Министр рассчитывает на рост поставок региону в этом году.

По словам Шульгинова, российские компании начали увеличивать поставки в Африку в 2022 году, а в этом году темпы ускорились. «В основном речь идет о нефтепродуктах. В январе — мае этого года Россия поставила Африке 200 тысяч тонн нефти — за тот же период в прошлом году поставок не было. Экспорт нефтепродуктов на континент за пять месяцев вырос в три раза — почти до 8 млн т», — сказал он.

«Поскольку Россия все больше выстраивает транспортную, логистическую и финансовую инфраструктуру в части поставок, мы рассчитываем, что положительная динамика по итогам года сохранится», — добавил министр.

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