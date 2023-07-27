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Более половины россиян готовы работать на вахте только при увеличении дохода в 3 раза - опрос

10:32 27.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство россиян готовы поработать вахтовым методом — это отмечают почти 70% опрошенных. При этом более половины хотят получать доход в два-три раза больше текущего — и это главный фактор при переключении с основной работы на вахту. Такие данные отражены в опросе службы исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, с результатами которого ознакомился ТАСС.

Опрос проводился среди более чем 2,2 тыс. респондентов. Рассматривать предложения о вахтовой работе в целом готовы 68% опрошенных соискателей и работающих граждан, следует из опроса. 40% из них готовы пойти на это только при условии интересной работы на вахте. Также люди готовы рассмотреть это предложение, если им его порекомендуют (6%) или если в их родном регионе совсем нет работы (11%).

«Лидирующим фактором почему люди пошли бы на такой карьерный эксперимент, — уровень оплаты труда на вахте должен превышать текущий доход человека в два-три раза. Этот момент может сделать вахту привлекательной сразу для 57% респондентов», — отметили аналитики. Более четверти (27%) также считают важным хороший социальный пакет, ДМС, страховку жизни и другие льготы для вахтовика.

Но более трети россиян (36%) указали, что ни при каких обстоятельствах не будут работать вахтовым методом. По большей части это касается молодого населения — людей от 18 до 24 лет, среди них процент четкого отказа — 47%. Возрастная группа от 45 до 54 лет настроена более позитивно — почти каждый второй (47%) готов стать вахтовиком, если получит интересное предложение.

Среди минусов вахты, по мнению россиян, — бытовые неудобства (отметили 40%), сомнения в порядочности работодателей (36%). Почти треть — 32% — не готова находиться вдали от семьи и друзей. Каждый пятый не хочет работать на вахте, опасаясь тяжелого физического труда.

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