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НОВОСТИ

Анкара и Баку будут сотрудничать в создании турецкого истребителя пятого поколения — ТВ

11:00 27.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция и Азербайджан договорились о сотрудничестве в рамках проекта создания турецкого истребителя пятого поколения Kaan. Эта договоренность будет официально оформлена двусторонним соглашением, которое планируется подписать в рамках проходящей в Стамбуле международной выставки оборонной промышленности (IDEF-2023), сообщил в четверг телеканал TRT.

Газета «Ени шафак» в этой связи отмечает, что участие Баку в проекте следует рассматривать в качестве важного шага в модернизации ВВС Азербайджана, оснащенных российскими самолетами Миг-29.

По данным портала Defence Turk, специализирующегося на тематике ВПК, в проекте создания турецкого истребителя также может принять участие Украина.

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