В Керченском проливе выявлен еще один сухогруз со следами взрывчатки в трюме

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ выявили следы взрывчатки в трюме еще одного сухогруза, шедшего через Керченский пролив в Ростов-на-Дону за зерном, ранее судно заходило в порт Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В ходе работы по предотвращению террористических и диверсионных акций, обеспечению безопасности мореплавания ФСБ России выявлено очередное иностранное гражданское судно, которое ранее могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины», — сообщили в ЦОС.



«26 июля в грузовом трюме и на поверхности спасательной шлюпки иностранного сухогруза ВМО River, следовавшего из порта Синоп (Турция) через Керченский пролив в Ростов-на-Дону для погрузки зерновых культур, обнаружены следы взрывчатых веществ — динитротолуола и тротила. Установлено, что в июне и июле нынешнего года судно дважды заходило в украинский морской порт Рени (Одесская область)», — отметили в ФСБ.



В отношении судна принято решение о запрете прохода под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив с дальнейшим его убытием за пределы территориального моря.



22 июля в трюме другого иностранного сухогруза, шедшего из Турции в Ростов-на-Дону за зерном, также были обнаружены следы взрывчатых веществ.

