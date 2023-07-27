РФ достигла советских объемов торговли вооружением с Африкой
11:20 27.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия вопреки санкциям продолжает развивать военно-техническое сотрудничество со странами Африки, на сегодняшний день можно сказать, что в данном регионе достигнут масштаб присутствия на рынке вооружения времен СССР. Об этом ТАСС заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» (входит в Ростех) Александр Михеев.
«Начиная с 2000 года, когда в России вновь сформировалась единая вертикаль системы военно-технического сотрудничества, объемы взаимодействия с африканскими странами выросли многократно, и на сегодня партнерами „Рособоронэкспорта“ являются уже 43 государства, что сопоставимо с советскими масштабами присутствия на континенте», — сказал он.
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