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Президента Нигера удерживают в его резиденции, с ним все нормально — глава МИД

11:32 27.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президента Нигера Мохамеда Базума удерживают в его резиденции, он находится в нормальном состоянии. Об этом сообщил министр иностранных дел и сотрудничества страны Асуми Масуду в интервью телеканалу France 24.

«Его удерживают в его резиденции, он находится в добром здравии, — отметил Масуду. — Мы призываем к его освобождению без предварительных условий».

Масуду назвал происходящее не государственным переворотом, а его попыткой. «Была попытка государственного переворота, с который мы, очевидно, не можем согласиться. Во-первых, не вся армия задействована в этом перевороте, руководство вооруженных сил пока не высказалось. Во-вторых, народ Нигера на такое больше не согласен», — сказал глава МИД, добавив, что период, когда власть в стране захватывалась силой, «остался далеко позади».

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