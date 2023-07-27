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Эрдоган и Ван И поддерживают переговоры по украинскому кризису и зерновой сделке — МИД КНР

12:00 27.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган и глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел КНР Ван И согласились, что украинский кризис и ситуация с прекращением зерновой сделки должны решаться путем переговоров. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать встречу в Анкаре Эрдогана и Ван И.

«Стороны обменялись мнениями по двусторонним отношениям, международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес, — сказала Мао Нин. — Что касается кризиса на Украине и соглашения о транспортировке зерна по Черному морю, то обе стороны согласились с тем, что эти вопросы должны быть надлежащим образом урегулированы путем диалога и переговоров».

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