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НОВОСТИ

Шесть человек погибли при крушении вертолета в Республике Алтай

12:06 27.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вертолет Ми-8 с пассажирами на борту потерпел крушение в Республике Алтай, задев линию электропередачи, погибли шесть человек, еще семеро пострадали. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

«При заходе на посадку в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района вертолет Ми-8 авиакомпании „Алтай авиа“ задел электрические провода, упал и загорелся. На борту находились 13 человек — шестеро из них погибли на месте, еще семеро пострадали», — сказал собеседник агентства.

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