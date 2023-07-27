Шесть человек погибли при крушении вертолета в Республике Алтай

12:06 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вертолет Ми-8 с пассажирами на борту потерпел крушение в Республике Алтай, задев линию электропередачи, погибли шесть человек, еще семеро пострадали. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

«При заходе на посадку в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района вертолет Ми-8 авиакомпании „Алтай авиа“ задел электрические провода, упал и загорелся. На борту находились 13 человек — шестеро из них погибли на месте, еще семеро пострадали», — сказал собеседник агентства.