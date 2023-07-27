Шесть человек погибли при крушении вертолета в Республике Алтай
12:06 27.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вертолет Ми-8 с пассажирами на борту потерпел крушение в Республике Алтай, задев линию электропередачи, погибли шесть человек, еще семеро пострадали. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.
«При заходе на посадку в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района вертолет Ми-8 авиакомпании „Алтай авиа“ задел электрические провода, упал и загорелся. На борту находились 13 человек — шестеро из них погибли на месте, еще семеро пострадали», — сказал собеседник агентства.
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