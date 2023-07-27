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Поздняков назвал неприемлемым участие россиян в Олимпиаде без флага и гимна страны

12:32 27.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участие российских спортсменов в Олимпийских играх без флага и гимна страны является неприемлемым. Такое мнение ТАСС высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Международный олимпийский комитет (МОК) не стал отправлять России приглашение на Олимпийские игры в установленный срок 26 июля. В тот же день президент МОК Томас Бах отметил, что организация не ставит дедлайн по принятию решения в вопросе допуска россиян на Олимпиаду.

«С каждым днем песок в песочных часах уменьшается, вместе с этим уменьшаются шансы на потенциальное участие нашей команды [в Олимпийских играх], — сказал Поздняков. — И то, если об этом можно говорить. Потому что участие команды России без флага, гимна и всех атрибутов мне кажется неприемлемым».

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