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Путин рассчитывает, что Африканский союз в сентябре 2023 г. станет полноправным членом G20

13:00 27.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия поддерживает включение Африканского союза в работу международных организаций и рассчитывает, что союз уже в сентябре этого года станет полноправным членом G20. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.

«Мы поддерживаем подключение [Африканского] союза к работе ведущих международных объединений», — сказал российский лидер. «Россия одной из первых положительно откликнулась на <…> инициативу о предоставлении Афросоюзу полномочного, полноправного членства в Группе двадцати», — отметил он. «Рассчитываем, что это решение будет принято уже в сентябре в ходе саммита „двадцатки“ в Нью-Дели», — добавил он.

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