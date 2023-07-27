Российские инвестиции помогли подъему стран Африки — глава Африканского союза

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия является важнейшим партнером для Африки, российские инвестиции обеспечили экономический подъем в ряде стран континента. Об этом на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге заявил президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани, возглавляющий Африканский союз.

«Россия — это важный партнер, — сказал он. — Российская Федерация была рядом с Африкой при решении всех проблем, с которыми сталкивался континент. Российские инвестиции обеспечили подъем в ряде стран Африки. Мы глубоко за это признательны».