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НОВОСТИ

Российские инвестиции помогли подъему стран Африки — глава Африканского союза

13:05 27.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия является важнейшим партнером для Африки, российские инвестиции обеспечили экономический подъем в ряде стран континента. Об этом на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге заявил президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани, возглавляющий Африканский союз.

«Россия — это важный партнер, — сказал он. — Российская Федерация была рядом с Африкой при решении всех проблем, с которыми сталкивался континент. Российские инвестиции обеспечили подъем в ряде стран Африки. Мы глубоко за это признательны».

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