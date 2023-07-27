КНР продолжит продвигать идею сопротивления США в Корее — Минобороны
13:20 27.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай продолжит продвигать идею противостояния агрессии США на Корейском полуострове, а также повышать боеспособность своих вооруженных сил. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй.
«Сталкиваясь с требованиями, предъявляемыми новым временем к сильной стране с мощной армией, а также усложняющейся ситуацией в области безопасности, Китай будет активно продвигать дух сопротивления американской агрессии на Корейском полуострове <…>, всесторонне улучшать способность [армии] подготавливаться к войне в новую эпоху», — отметил официальный представитель Минобороны КНР.
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