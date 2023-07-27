Токио назвал неправомерным решение РФ объявить в розыск японского судью МУС

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии считает неправомерным решение властей России объявить в розыск судью Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, которая выдала ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции в Токио.

«Мы считаем неправомерным применение подобных мер против лиц, связанных с МУС, и намерены в сотрудничестве с Международным уголовным судом выработать подход к этой ситуации», — сказал Мацуно в ответ на просьбу журналиста прокомментировать объявление в розыск Аканэ.