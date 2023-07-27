Путин предложил рассмотреть открытие в Африке школ с изучением предметов на русском языке

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин предложил изучить возможность открытия в африканских странах школ с изучением предметов на русском языке.

«Предлагаем изучить возможность создания в Африке школ с преподаванием предметов на русском языке. Уверен, что реализация таких проектов изучения русского языка, внедрение высоких образовательных стандартов нашей страны заложат лучший фундамент для дальнейшего взаимовыгодного равноправного сотрудничества», — заявил глава российского государства, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия — Африка.