ФСБ пресекла попытку теракта Киева на корабле ЧФ, несущим высокоточное ракетное оружие

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины организовать теракт на корабле Черноморского флота, оснащенном высокоточным ракетным вооружением. Задержан завербованный военнослужащий ВМФ, у которого изъяты две самодельные бомбы мощностью 1 кг тротила. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ пресечена попытка спецслужб Украины совершить террористический акт на одном из кораблей Черноморского флота, несущем высокоточное ракетное вооружение, — сообщили в ЦОС. — В результате проведенных мероприятий задержан завербованный украинской спецслужбой военнослужащий Военно-морского флота РФ, у которого изъято два самодельных взрывных устройства общей массой 1 кг в тротиловом эквиваленте».