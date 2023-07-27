ФСБ пресекла попытку теракта Киева на корабле ЧФ, несущим высокоточное ракетное оружие
14:00 27.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины организовать теракт на корабле Черноморского флота, оснащенном высокоточным ракетным вооружением. Задержан завербованный военнослужащий ВМФ, у которого изъяты две самодельные бомбы мощностью 1 кг тротила. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«ФСБ пресечена попытка спецслужб Украины совершить террористический акт на одном из кораблей Черноморского флота, несущем высокоточное ракетное вооружение, — сообщили в ЦОС. — В результате проведенных мероприятий задержан завербованный украинской спецслужбой военнослужащий Военно-морского флота РФ, у которого изъято два самодельных взрывных устройства общей массой 1 кг в тротиловом эквиваленте».
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