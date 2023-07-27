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Африка должна быть представлена в Совбезе ООН, заявил глава Афросоюза

14:32 27.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Союза Коморских Островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил, что Африка должна быть представлена в Совете Безопасности ООН, а также выразил надежду на поддержку Россией этой инициативы.

«Африка, конечно, имеет право на активное участие в принятии решений, в частности в числе постоянных членов Совета Безопасности ООН. И я, как и коллега, который займет мой пост в дальнейшем, будем работать над этим, и надеюсь, что великое дело продвижения Африки на международной сцене будет поддержано Российской Федерацией», — сказал он на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия — Африка.

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