Африка должна быть представлена в Совбезе ООН, заявил глава Афросоюза

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Союза Коморских Островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил, что Африка должна быть представлена в Совете Безопасности ООН, а также выразил надежду на поддержку Россией этой инициативы.

«Африка, конечно, имеет право на активное участие в принятии решений, в частности в числе постоянных членов Совета Безопасности ООН. И я, как и коллега, который займет мой пост в дальнейшем, будем работать над этим, и надеюсь, что великое дело продвижения Африки на международной сцене будет поддержано Российской Федерацией», — сказал он на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия — Африка.