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В России выросло число диверсий, совершаемых подростками

15:00 27.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество диверсий среди подростков выросло в России на фоне общего снижения преступности среди несовершеннолетних. Об этом сообщил замначальника главного управления МВД России по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ Вадим Гайдов.

«На фоне снижения подростковой преступности более чем в полтора раза увеличилось число особо тяжких противоправных деяний, среди которых преобладают правонарушения, связанные со сбытом наркотиков путем закладок, диверсии, насильственные действия», — сказал он на заседании Общественного совета при МВД России.

Гайдов отметил, что всего на профилактическом учете органов внутренних дел стоят свыше 105 тыс. несовершеннолетних правонарушителей, 94% из них являются учащимися образовательных учебных заведений. «Значительная часть таких нарушителей проживает в благополучных семьях», — отметил он.

В 2019 году на профилактическом учете стояли 127 тыс. несовершеннолетних.

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