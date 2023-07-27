РФ и Африка обеспечат надежные поставки зерновых по итогам саммита — глава Афрэксимбанка
15:12 27.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанка) Бенедикт Орама выразил надежду на то, что РФ и страны Африки обеспечат более надежные маршруты поставок продовольствия по итогам саммита Россия — Африка.
«К концу этого этого второго саммита я надеюсь, что Россия и Африка смогут добиться еще большего чувства солидарности и обеспечить более надежные пути поставок удобрений и зерновых», — сказал он на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия — Африка.
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