РФ и Африка обеспечат надежные поставки зерновых по итогам саммита — глава Афрэксимбанка

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанка) Бенедикт Орама выразил надежду на то, что РФ и страны Африки обеспечат более надежные маршруты поставок продовольствия по итогам саммита Россия — Африка.

«К концу этого этого второго саммита я надеюсь, что Россия и Африка смогут добиться еще большего чувства солидарности и обеспечить более надежные пути поставок удобрений и зерновых», — сказал он на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия — Африка.