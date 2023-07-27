Боевые действия активизировались на запорожском направлении — Путин
15:32 27.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин заявил об активизации боевых действий на запорожском направлении. Таким образом он прокомментировал СМИ публикации на Западе о контрнаступлении украинских войск.
«Действительно, мы подтверждаем, что боевые действия активизированы, и существенным образом. Основные боестолкновения проходили на направлении, как говорят на Западе, основного, главного удара — на запорожском направлении», — сказал Путин.
По его словам, в среду шли серьезные бои в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа.
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