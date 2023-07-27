Сбер снова признали лидером в Европе по POS-обороту
15:50 27.07.2023
Сбер второй год подряд стал первым в рейтинге банков Европы по POS-обороту. Согласно отчету The Nilson Report с рейтингом крупнейших эмитентов дебетовых и кредитных карт Европы по POS-обороту за 2022 год, Сбер продемонстрировал самый высокий рост POS-оборота: +80,65 млрд долл. США (+13% к году).
Более того, Сбер лидирует не только в POS-обороте (425,15 млрд долл. США), но и в общем обороте по картам, который составил 708,55 млрд долл. США за 2022 год.
«Наши позиции в европейских рейтингах The Nilson Report стабильны уже несколько лет подряд, – отметил старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрий Малых. – Сбер лидирует сразу по нескольким направлениям среди банков Европы. Это еще раз подтверждает популярность безналичных платежей и доказывает удобство наших карточных продуктов для клиентов».
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