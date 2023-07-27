0
0
79
НОВОСТИ

Все попытки контрнаступления ВСУ остановлены — Путин

16:00 27.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имели успеха при попытках контрнаступления ни на одном из участков запорожского направления, где в последние дни активизировались боевые действия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Первого канала об украинском контрнаступлении.

«Ни на одном из участков боестолкновения противник успеха не имел, все попытки контрнаступления остановлены, противник отброшен с большими потерями», — сказал глава государства.

По его словам, сегодня украинские военные пытались подобрать брошенную подбитую технику, раненых и тела погибших, «которые они оставили вчера на поле боя», но были рассеяны российскими войсками. «На сегодняшний момент, прямо на данный момент времени ситуация такая, как я сказал», — подчеркнул Путин.

Владимир Путин также сообщил о значительных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) при последней атаке.

«Очень большие потери личного состава — свыше 200 человек», — сказал глава государства журналистам.

«К сожалению, без потерь не обошлось и у нас, но разница колоссальная — в разы, более, чем в 10 раз у нас [потери] меньше, чем у противника», — отметил Путин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 27.07.2023
РФ надо усилить медиаприсутствие в Африке и побороть диктуемые Западом стереотипы — Лавров
0
79
16:12 27.07.2023
США не знают, что дальше делать с Зеленским — Сеймур Херш
0
242
15:50 27.07.2023
Сбер снова признали лидером в Европе по POS-обороту
0
129
15:32 27.07.2023
Боевые действия активизировались на запорожском направлении — Путин
0
167
15:12 27.07.2023
РФ и Африка обеспечат надежные поставки зерновых по итогам саммита — глава Афрэксимбанка
0
195
15:00 27.07.2023
В России выросло число диверсий, совершаемых подростками
0
205
14:32 27.07.2023
Африка должна быть представлена в Совбезе ООН, заявил глава Афросоюза
0
261
14:12 27.07.2023
Путин предложил рассмотреть открытие в Африке школ с изучением предметов на русском языке
0
280
14:00 27.07.2023
ФСБ пресекла попытку теракта Киева на корабле ЧФ, несущим высокоточное ракетное оружие
0
341
13:32 27.07.2023
Токио назвал неправомерным решение РФ объявить в розыск японского судью МУС
0
355

Возврат к списку