Все попытки контрнаступления ВСУ остановлены — Путин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имели успеха при попытках контрнаступления ни на одном из участков запорожского направления, где в последние дни активизировались боевые действия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Первого канала об украинском контрнаступлении.

«Ни на одном из участков боестолкновения противник успеха не имел, все попытки контрнаступления остановлены, противник отброшен с большими потерями», — сказал глава государства.

По его словам, сегодня украинские военные пытались подобрать брошенную подбитую технику, раненых и тела погибших, «которые они оставили вчера на поле боя», но были рассеяны российскими войсками. «На сегодняшний момент, прямо на данный момент времени ситуация такая, как я сказал», — подчеркнул Путин.

Владимир Путин также сообщил о значительных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) при последней атаке.

«Очень большие потери личного состава — свыше 200 человек», — сказал глава государства журналистам.

«К сожалению, без потерь не обошлось и у нас, но разница колоссальная — в разы, более, чем в 10 раз у нас [потери] меньше, чем у противника», — отметил Путин.