США не знают, что дальше делать с Зеленским — Сеймур Херш
16:12 27.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Источники в американское разведке считают, что украинское наступление сорвано, а власти США не знают, что дальше делать с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в статье, размещенной на платформе Substack.
«У Зеленского нет иного плана, кроме как держаться. Как будто он сирота — несчастный подкидыш в пеленках. У нас нет никакого представления, что думает на самом деле Зеленский и его окружение», — сказал источник Херша в американской разведке.
По словам собеседника, Украина — «самая коррумпированная и тупая страна в мире», а ее «поддержка [президентом США Джо] Байденом может быть связана с тем, что Зеленский что-то знает о Байдене, а не только с тем, что он помогал сыну Байдена».
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