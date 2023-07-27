РФ надо усилить медиаприсутствие в Африке и побороть диктуемые Западом стереотипы — Лавров
16:32 27.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
России надо в приоритетном порядке наращивать медийное присутствие в Африке, чтобы окончательно преодолеть негативные стереотипы, навязываемые коллективным Западом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам Второго медиафорума руководителей ведущих информационных агентств Россия — Африка.
«Сейчас на первый план выходит задача по наращиванию российского медийного присутствия в Африке и африканского — в России, в том числе с целью окончательного преодоления негативных стереотипов, навязываемых коллективным Западом», — подчеркнул министр.
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