Россия за полгода экспортировала в Африку уже 10 млн тонн зерновых — Путин

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РФ за шесть месяцев 2023 года экспортировала в Африку 10 млн тонн зерновых. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия — Африка.

«Зерновых Россия экспортировала в Африку в 2022 году 11,5 млн тонн, а только за первые шесть месяцев этого года — почти уже 10 млн тонн», — сказал президент.