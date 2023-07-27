Россия за полгода экспортировала в Африку уже 10 млн тонн зерновых — Путин
17:00 27.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
РФ за шесть месяцев 2023 года экспортировала в Африку 10 млн тонн зерновых. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия — Африка.
«Зерновых Россия экспортировала в Африку в 2022 году 11,5 млн тонн, а только за первые шесть месяцев этого года — почти уже 10 млн тонн», — сказал президент.
НОВОСТИ
- 18:14 27.07.2023
- По прогнозам новая волна ливней и гроз придет в Москву 28-29 июля
- 18:00 27.07.2023
- Сбер поделится своими наработками в сфере искусственного интеллекта со странами Африки
- 17:40 27.07.2023
- В Ессентуках запретят катание на электросамокатах в парках
- 17:12 27.07.2023
- Гутерриш дал понять, что ООН не рассматривает зерновую сделку без участия РФ
- 16:32 27.07.2023
- РФ надо усилить медиаприсутствие в Африке и побороть диктуемые Западом стереотипы — Лавров
- 16:12 27.07.2023
- США не знают, что дальше делать с Зеленским — Сеймур Херш
- 16:00 27.07.2023
- Все попытки контрнаступления ВСУ остановлены — Путин
- 15:50 27.07.2023
- Сбер снова признали лидером в Европе по POS-обороту
- 15:32 27.07.2023
- Боевые действия активизировались на запорожском направлении — Путин
- 15:12 27.07.2023
- РФ и Африка обеспечат надежные поставки зерновых по итогам саммита — глава Афрэксимбанка
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать