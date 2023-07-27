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НОВОСТИ

Россия за полгода экспортировала в Африку уже 10 млн тонн зерновых — Путин

17:00 27.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РФ за шесть месяцев 2023 года экспортировала в Африку 10 млн тонн зерновых. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия — Африка.

«Зерновых Россия экспортировала в Африку в 2022 году 11,5 млн тонн, а только за первые шесть месяцев этого года — почти уже 10 млн тонн», — сказал президент.

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