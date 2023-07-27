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Гутерриш дал понять, что ООН не рассматривает зерновую сделку без участия РФ

17:12 27.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ООН работает над возвращением на глобальные рынки продовольствия как из Украины, так и из России. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли он возможность возобновления зерновой сделки без России.

«Мы предпринимаем все возможные усилия, чтобы вернуть на глобальный рынок продовольствие и удобрения как из Украины, так и из России», — сказал он.

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