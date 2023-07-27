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В Ессентуках запретят катание на электросамокатах в парках

17:40 27.07.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Власти Ессентуков запретят катание на электросамокатах в парках. Для безопасности и комфорта отдыхающих установят запрещающие знаки для проезда такого транспорта.

Нарушителям грозит штраф 800 рублей, сообщает пресс-служба администрации города.

Площадь зелёных зон Ессентуков в Ставропольском крае составляет почти 100 гектаров.  Говорит Москва 

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