В Ессентуках запретят катание на электросамокатах в парках

17:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Власти Ессентуков запретят катание на электросамокатах в парках. Для безопасности и комфорта отдыхающих установят запрещающие знаки для проезда такого транспорта.

Нарушителям грозит штраф 800 рублей, сообщает пресс-служба администрации города.

Площадь зелёных зон Ессентуков в Ставропольском крае составляет почти 100 гектаров. Говорит Москва