По прогнозам новая волна ливней и гроз придет в Москву 28-29 июля
18:14 27.07.2023 Источник: Интерфакс
Заммэра напомнил, что в среду в столице прошел рекордный ливень, в отдельных районах за короткий промежуток времени было зафиксировано до 46 мм осадков. "Всего за июль уже выпало 150-180% месячной нормы осадков", - уточнил он.
Бирюков сообщил, что городские службы продолжат работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад.
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