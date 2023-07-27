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По прогнозам новая волна ливней и гроз придет в Москву 28-29 июля

18:14 27.07.2023 Источник: Интерфакс

Новая волна ливней и гроз с порывами ветра до 15 м/с ожидается в пятницу и субботу в Москве, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков журналистам."По предварительным расчетам, количество осадков может составить 50-70% месячной нормы", - сказал Бирюков в четверг.

Заммэра напомнил, что в среду в столице прошел рекордный ливень, в отдельных районах за короткий промежуток времени было зафиксировано до 46 мм осадков. "Всего за июль уже выпало 150-180% месячной нормы осадков", - уточнил он.

Бирюков сообщил, что городские службы продолжат работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад.

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