В ближайшие месяцы вопрос с логистикой поставок зерна из РФ в Африку будет решен – МИД РФ
18:35 27.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Президент [России] сказал, как это сложно и с трудом удалось доставить [удобрения] в Малави и Кению. Это все вопросы, которые предстоит решить, — вопрос логистики один из самых сложных, но я думаю, что они постепенно будут решаться, политическая воля заявлена, президент об этом сказал, думаю, в течение ближайших месяцев он будет решен», — сказал дипломат.
НОВОСТИ
- 19:05 27.07.2023
- Представитель ВСУ: Через два-три месяца у нас может не остаться ни одного порта
- 16:00 27.07.2023
- Все попытки контрнаступления ВСУ остановлены — Путин
- 15:32 27.07.2023
- Боевые действия активизировались на запорожском направлении — Путин
- 10:00 27.07.2023
- Китай способен ответить на агрессивную внешнюю политику США - Global Times
- 09:05 27.07.2023
- ВСУ начали ключевую фазу контрнаступления - NYT
- 21:00 26.07.2023
- Внутренним войскам Белоруссии поставлена задача начать взаимодействие с группой «Вагнер»
- 18:55 26.07.2023
- В НАТО заявили об усилении воздушной разведки над Черным морем
- 17:12 26.07.2023
- Глава СБУ признал, что теракт на Крымском мосту в 2022 году совершил Киев
- 17:00 26.07.2023
- Военкор рассказал о тысячах тел солдат ВСУ вдоль линии фронта
- 12:20 26.07.2023
- Шойгу в Пхеньяне провел переговоры с министром обороны КНДР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать