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В ближайшие месяцы вопрос с логистикой поставок зерна из РФ в Африку будет решен – МИД РФ

18:35 27.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос с логистикой передачи зерна странам Африки, о которых заявлял в своем выступлении президент России Владимир Путин, очень сложный, но будет решен в ближайшие месяцы. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата «Форума партнерства Россия — Африка» Олег Озеров на полях второго саммита Россия — Африка.

«Президент [России] сказал, как это сложно и с трудом удалось доставить [удобрения] в Малави и Кению. Это все вопросы, которые предстоит решить, — вопрос логистики один из самых сложных, но я думаю, что они постепенно будут решаться, политическая воля заявлена, президент об этом сказал, думаю, в течение ближайших месяцев он будет решен», — сказал дипломат.

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