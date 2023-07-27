Представитель ВСУ: Через два-три месяца у нас может не остаться ни одного порта

19:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Украины констатируют невозможность отправки судов из оставшихся у Киева портов и опасаются их потери в ближайшие месяцы. Об этом представитель оперативного командования «Юг» вооруженных сил страны Наталья Гуменюк сообщила агентству AFP.

«Сейчас происходит так, что практически все порты блокированы. Ни одно судно не может выйти», — сказала она. «Через два-три месяца у нас может не остаться ни одного порта», — добавила Гуменюк. По ее словам, Киев рассчитывает на «добрую волю» западных союзников, которая поможет оперативной поставке дополнительных средств ПВО.