Представитель ВСУ: Через два-три месяца у нас может не остаться ни одного порта
19:05 27.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сейчас происходит так, что практически все порты блокированы. Ни одно судно не может выйти», — сказала она. «Через два-три месяца у нас может не остаться ни одного порта», — добавила Гуменюк. По ее словам, Киев рассчитывает на «добрую волю» западных союзников, которая поможет оперативной поставке дополнительных средств ПВО.
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