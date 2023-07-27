В ходе акции в Стокгольме может быть сожжена Тора - СМИ

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Стокгольма разрешила провести в пятницу акцию, в ходе которой у посольства Израиля в шведской столице может быть сожжена Тора. Об этом сообщает телеканал SVT.

В заявке на манифестацию поясняется, что организатор заявила о планах «поджечь Тору зажигалкой». Она называет акцию «демонстрацией прав детей в Швеции, которые систематически нарушаются». В ней примут участие четыре человека.

Стокгольмская полиция сейчас рассматривает несколько заявлений на проведение акций, в которых выражено намерение сжечь священные тексты.