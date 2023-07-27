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Госдеп США: Коррупция на Украине создает риски для эффективности иностранной помощи

20:00 27.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коррупция на Украине угрожает эффективности оказываемой Соединенными Штатами помощи в долгосрочной перспективе и требует внедрения строгих надзорных механизмов. Об этом говорится в распространенном обзоре офиса генерального инспектора Госдепартамента США, посвященном контролю за предоставляемой Киеву иностранной помощью.

«Офис генерального инспектора считает, что трудности, связанные с надзором над беспрецедентными объемами иностранной помощи, не исчезнут до тех пор, пока обстановка не стабилизируется. Увеличение численности [сотрудников] в посольстве [США в Киеве] может позволить проводить больше выездных проверок и улучшит возможности мониторинга. В долгосрочной перспективе, особенно учитывая, что Госдепартамент планирует помогать в восстановлении и реконструкции Украины, коррупция в украинском правительстве и частном секторе создает риски для эффективности иностранной помощи, поступающей от США и требующей пристального надзора», — говорится в документе.

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