Госдеп США: Коррупция на Украине создает риски для эффективности иностранной помощи

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коррупция на Украине угрожает эффективности оказываемой Соединенными Штатами помощи в долгосрочной перспективе и требует внедрения строгих надзорных механизмов. Об этом говорится в распространенном обзоре офиса генерального инспектора Госдепартамента США, посвященном контролю за предоставляемой Киеву иностранной помощью.

«Офис генерального инспектора считает, что трудности, связанные с надзором над беспрецедентными объемами иностранной помощи, не исчезнут до тех пор, пока обстановка не стабилизируется. Увеличение численности [сотрудников] в посольстве [США в Киеве] может позволить проводить больше выездных проверок и улучшит возможности мониторинга. В долгосрочной перспективе, особенно учитывая, что Госдепартамент планирует помогать в восстановлении и реконструкции Украины, коррупция в украинском правительстве и частном секторе создает риски для эффективности иностранной помощи, поступающей от США и требующей пристального надзора», — говорится в документе.