ВВС США могут в 2025 году получить первый стелс-бомбардировщик 6-го поколения

21:00 Источник: Интерфакс

Командование глобального удара ВВС США предполагает получить на вооружение первый стратегический стелс-бомбардировщик шестового поколения B-21 Raider, который способен нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, уже в 2025 году, сообщает издание Air And Space Forces Magazine.

Первый тестовый полет бомбардировщика производства корпорации Northrop Grumman может быть проведен до конца текущего года. Стоимость каждого оценивается в 772 млн долл. По предварительным данным, ежегодно будет производиться до 12 таких самолетов. ВВС США хотят получить не менее 145 таких бомбардировщиков.

В начале декабря прошлого года Пентагон впервые официально представил прототип разрабатываемого нового стратегического стелс-бомбардировщика шестого поколения B-21 Raider.