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НОВОСТИ

Зимбабве выражает солидарность России в специальной военной операции на Украине – президент Мнангагва

20:15 27.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зимбабве солидарна с позицией России в украинском кризисе. Об этом заявил президент республики Эммерсон Мнангагва на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась в рамках саммита Россия — Африка.

«Зимбабве выражает солидарность России в специальной военной операции, которую вы проводите сейчас на Украине, — подчеркнул Мнангагва. — Связи Зимбабве и России прочны как никогда. В самые сложные времена Россия оказывала помощь Зимбабве, и нашим странам необходимо продолжать и углублять это сотрудничество».

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