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НОВОСТИ

В Европе пока не нашли решения, как поддержать перевозки зерна с Украины - СМИ

20:45 27.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) не располагает свободными средствами в бюджете для финансирования транспортных расходов, с которыми столкнется украинский зерновой экспорт из-за прекращения участия России в зерновой сделке. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, осведомленные с ходом обсуждения вопроса в ЕК.

«Мы пока не нашли решения, как поддержать перевозки зерна. Люди ломают голову еще с прошлого года, — сообщил агентству один из источников. — Много усилий уже было потрачено на упрощение системы [зерновых перевозок]».

Если решение не будет найдено, то Украина будет вынуждена почти полностью полагаться на дорогостоящие существующие маршруты через территорию стран Евросоюза, отмечает агентство.

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