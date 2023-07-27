Россия займется постройкой АЭС в Уганде – президент Мусевени
21:20 27.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы также договорились с российскими компаниями о строительстве АЭС для выработки электроэнергии. Этот проект уже реализуется, и мы этому рады», — сказал он.
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