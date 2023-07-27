Россия займется постройкой АЭС в Уганде – президент Мусевени

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уганда и Россия договорились о строительстве АЭС, Кампала рада реализации этого проекта. Об этом заявил президент этой страны Йовери Кагута Мусевени на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

«Мы также договорились с российскими компаниями о строительстве АЭС для выработки электроэнергии. Этот проект уже реализуется, и мы этому рады», — сказал он.