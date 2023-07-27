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Под гарантии Японии Украина получила от Всемирного банка 1,5 млрд долл

22:39 27.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный бюджет Украины получил от Всемирного банка (ВБ) денежные средства в размере $1,5 млрд под гарантии правительства Японии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

«Украина получила $1,5 миллиарда под гарантии Японии через целевой фонд Всемирного банка», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Отмечается, что денежные средства будут направлены на восстановление экономики и укрепление социальной защиты населения.

Кроме того, по данным ведомства в этом году правительство Японии должно предоставить Украине еще $2 млрд через целевой фонд Всемирного банка.

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