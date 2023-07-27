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В странах западной части Тихого океана заболеваемость COVID-19 не имеет тенденции к снижению - ВОЗ

22:00 27.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в период с 26 июня по 23 июля 2023 года не зарегистрировала ни одного случая заболевания COVID-19 почти в половине стран мира. Об этом сообщается в еженедельной эпидемиологической сводке организации.

«В течение этого 28-дневного периода 52% (122 из 234) стран и территорий сообщили хотя бы об одном случае [заражения] — этот показатель снижается с середины 2022 года», — указано в отчете ВОЗ. В большинстве регионов мира заболеваемость и смертность снижается, однако в странах западной части Тихого океана наблюдается обратная тенденция.

По данным организации, за месяц заболевание было обнаружено у 868 тыс. человек, 3,7 тыс. умерли. Наибольшее число заболевших отмечено в Южной Корее (593 тыс.), Бразилии (48,5 тыс.), Австралии (35,8 тыс.), Сингапуре (30,2 тыс.) и Новой Зеландии (20,3 тыс.).

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