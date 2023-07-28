США намерены начать поставки танков Abrams на Украину в сентябре — Politico

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США намерены начать поставки американских танков Abrams на Украину в сентябре. Об этом сообщила американская газета Politico.

По словам источников издания, планируется, что несколько танков будут направлены в августе в Германию, где они пройдут модернизацию. В сентябре танки отправят на Украину.