США намерены начать поставки танков Abrams на Украину в сентябре — Politico
09:00 28.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти США намерены начать поставки американских танков Abrams на Украину в сентябре. Об этом сообщила американская газета Politico.
По словам источников издания, планируется, что несколько танков будут направлены в августе в Германию, где они пройдут модернизацию. В сентябре танки отправят на Украину.
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