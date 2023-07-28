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НОВОСТИ

Трампу предъявлено дополнительное обвинение по делу о секретных документах

09:05 28.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минюст США выдвинул дополнительное обвинение в отношении бывшего президента США Дональда Трампа по делу о ненадлежащем обращении с секретными материалами. Об этом говорится в документе, поступившем в четверг в электронную базу суда Южного округа штата Флорида.

«Добавлен 32-й пункт, согласно которому Дональд Трамп обвиняется еще по одному пункту — в незаконном хранении оборонной информации», — указывается в тексте.

Помимо этого, в деле появился новый обвиняемый — Карлос Де Оливейра. Ему вменяется преступный сговор с целью препятствования осуществлению правосудия: согласно материалам суда, он вместе с другим фигурантом дела — Уолтером Наутой — пытался уничтожить запись с камеры видеонаблюдения летом 2022 года.

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