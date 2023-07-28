Шойгу передал Ким Чен Ыну подарок от Путина

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер КНДР Ким Чен Ын устроил в четверг торжественный прием в честь российской военной делегации во главе с министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом сообщила радиостанция «Голос Кореи».

По ее данным, «перед началом приема министр обороны РФ Сергей Шойгу почтительно передал Ким Чен Ыну подарок от президента РФ Владимира Владимировича Путина». «Ким Чен Ын выразил благодарность за то, что президент Путин прислал знаменательный подарок», — проинформировала радиостанция.