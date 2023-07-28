Шойгу передал Ким Чен Ыну подарок от Путина
09:20 28.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер КНДР Ким Чен Ын устроил в четверг торжественный прием в честь российской военной делегации во главе с министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом сообщила радиостанция «Голос Кореи».
По ее данным, «перед началом приема министр обороны РФ Сергей Шойгу почтительно передал Ким Чен Ыну подарок от президента РФ Владимира Владимировича Путина». «Ким Чен Ын выразил благодарность за то, что президент Путин прислал знаменательный подарок», — проинформировала радиостанция.
НОВОСТИ
- 09:32 28.07.2023
- Россия уже в июле начала сокращать экспорт нефти в рамках ОПЕК+
- 09:05 28.07.2023
- Трампу предъявлено дополнительное обвинение по делу о секретных документах
- 09:00 28.07.2023
- США намерены начать поставки танков Abrams на Украину в сентябре — Politico
- 22:39 27.07.2023
- Под гарантии Японии Украина получила от Всемирного банка 1,5 млрд долл
- 22:00 27.07.2023
- В странах западной части Тихого океана заболеваемость COVID-19 не имеет тенденции к снижению - ВОЗ
- 21:20 27.07.2023
- Россия займется постройкой АЭС в Уганде – президент Мусевени
- 21:00 27.07.2023
- ВВС США могут в 2025 году получить первый стелс-бомбардировщик 6-го поколения
- 20:45 27.07.2023
- В Европе пока не нашли решения, как поддержать перевозки зерна с Украины - СМИ
- 20:15 27.07.2023
- Зимбабве выражает солидарность России в специальной военной операции на Украине – президент Мнангагва
- 20:00 27.07.2023
- Госдеп США: Коррупция на Украине создает риски для эффективности иностранной помощи
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать