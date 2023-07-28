Россия уже в июле начала сокращать экспорт нефти в рамках ОПЕК+

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия уже в июле начала сокращать экспорт нефти по добровольным обязательствам в рамках ОПЕК+. В августе страна намерена выполнить их в полном объеме, сообщил ТАСС глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в кулуарах саммита Россия — Африка.

«Мы уже в июле начали сокращение, чтобы выйти на те договоренности, которые мы объявляли. Будем выполнять все добровольно взятые на себя обязательства», — сказал он.