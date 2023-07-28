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НОВОСТИ

Китай является беспрецедентным вызовом для международного сообщества — доклад МО Японии

10:00 28.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внешнеполитическая позиция и военная активность Китая представляют собой «беспрецедентный и величайший стратегический вызов» для Японии и всего международного сообщества. Такая позиция изложена в опубликованном ежегодном докладе Министерства обороны Японии под названием «Белая книга».

«Внешнеполитическая позиция, военная и другие активности Китая стали предметом серьезной обеспокоенности для Японии и всего международного сообщества и представляют собой беспрецедентный и самый величайший стратегический вызов, на который Япония должна отвечать всеобъемлющей национальной мощью и в сотрудничестве с союзниками и мыслящими схоже странами», — говорится в документе. В докладе Минобороны Японии выражается обеспокоенность в связи с тем, что КНР «быстрыми темпами и на протяжении длительного времени наращивает свой оборонный бюджет, что приводит к качественному и количественному повышению ее военных способностей».

В японском оборонном ведомстве также подчеркнули, что в Индо-Тихоокеанском регионе перед Японией стоит целый ряд проблем в области безопасности. «В особенности — растущее количество вооружений, включая ядерное оружие и ракеты, в странах, окружающих Японию. А также тенденции к одностороннему изменению статус-кво при помощи силы», — говорится в докладе.

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