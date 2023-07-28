Китай является беспрецедентным вызовом для международного сообщества — доклад МО Японии
10:00 28.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Внешнеполитическая позиция и военная активность Китая представляют собой «беспрецедентный и величайший стратегический вызов» для Японии и всего международного сообщества. Такая позиция изложена в опубликованном ежегодном докладе Министерства обороны Японии под названием «Белая книга».
«Внешнеполитическая позиция, военная и другие активности Китая стали предметом серьезной обеспокоенности для Японии и всего международного сообщества и представляют собой беспрецедентный и самый величайший стратегический вызов, на который Япония должна отвечать всеобъемлющей национальной мощью и в сотрудничестве с союзниками и мыслящими схоже странами», — говорится в документе. В докладе Минобороны Японии выражается обеспокоенность в связи с тем, что КНР «быстрыми темпами и на протяжении длительного времени наращивает свой оборонный бюджет, что приводит к качественному и количественному повышению ее военных способностей».
В японском оборонном ведомстве также подчеркнули, что в Индо-Тихоокеанском регионе перед Японией стоит целый ряд проблем в области безопасности. «В особенности — растущее количество вооружений, включая ядерное оружие и ракеты, в странах, окружающих Японию. А также тенденции к одностороннему изменению статус-кво при помощи силы», — говорится в докладе.
НОВОСТИ
- 11:05 28.07.2023
- В Думу внесли проект о лишении свободы на срок до 4 лет за мелкие взятки
- 11:00 28.07.2023
- Китай и Грузия установят стратегическое партнерство — Си Цзиньпин
- 10:32 28.07.2023
- Индия изучает возможность создать собственную альтернативу SWIFT
- 10:20 28.07.2023
- Корабли РФ и КНР начали патрулирование акватории Тихого океана
- 10:05 28.07.2023
- Суд отменил перевод шамана Габышева на более мягкий режим лечения
- 09:32 28.07.2023
- Россия уже в июле начала сокращать экспорт нефти в рамках ОПЕК+
- 09:20 28.07.2023
- Шойгу передал Ким Чен Ыну подарок от Путина
- 09:05 28.07.2023
- Трампу предъявлено дополнительное обвинение по делу о секретных документах
- 09:00 28.07.2023
- США намерены начать поставки танков Abrams на Украину в сентябре — Politico
- 22:39 27.07.2023
- Под гарантии Японии Украина получила от Всемирного банка 1,5 млрд долл
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать