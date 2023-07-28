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НОВОСТИ

Суд отменил перевод шамана Габышева на более мягкий режим лечения

10:05 28.07.2023 Источник: Коммерсант.ru

Приморский краевой суд сегодня, 28 июля, удовлетворил апелляционное представление Уссурийского городского прокурора Дмитрия Дениша и отменил решение суда первой инстанции о переводе шамана Александра Габышева, намеревавшегося «изгнать Путина», на более мягкий режим лечения — в психиатрический стационар общего типа. Об этом сообщил адвокат шамана Алексей ПрянишниковКоммерсантъ

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