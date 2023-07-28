Корабли РФ и КНР начали патрулирование акватории Тихого океана

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские и российские корабли начали патрулирование акватории Тихого океана. Они отработают охрану объектов экономической деятельности двух стран.

Тихоокеанский флот сообщает, что моряки проведут учения, в ходе которых будут решать противолодочные задачи и проведут посадки палубных вертолётов на корабли.

Россию представляют большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», корветы «Гремящий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также средний морской танкер «Печенга». С китайской стороны в патрулировании участвуют эскадренные миноносцы «Гуйян» и «Цицикар», сторожевые корабли «Тунлин» и «Жичжао», корабль комплексного снабжения «Тайху». Говорит Москва