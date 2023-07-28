0
0
107
НОВОСТИ

Корабли РФ и КНР начали патрулирование акватории Тихого океана

10:20 28.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские и российские корабли начали патрулирование акватории Тихого океана. Они отработают охрану объектов экономической деятельности двух стран.

Тихоокеанский флот сообщает, что моряки проведут учения, в ходе которых будут решать противолодочные задачи и проведут посадки палубных вертолётов на корабли.

Россию представляют большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», корветы «Гремящий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также средний морской танкер «Печенга». С китайской стороны в патрулировании участвуют эскадренные миноносцы «Гуйян» и «Цицикар», сторожевые корабли «Тунлин» и «Жичжао», корабль комплексного снабжения «Тайху».  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 28.07.2023
В Думу внесли проект о лишении свободы на срок до 4 лет за мелкие взятки
0
34
11:00 28.07.2023
Китай и Грузия установят стратегическое партнерство — Си Цзиньпин
0
36
10:32 28.07.2023
Индия изучает возможность создать собственную альтернативу SWIFT
0
108
10:05 28.07.2023
Суд отменил перевод шамана Габышева на более мягкий режим лечения
0
157
10:00 28.07.2023
Китай является беспрецедентным вызовом для международного сообщества — доклад МО Японии
0
153
09:32 28.07.2023
Россия уже в июле начала сокращать экспорт нефти в рамках ОПЕК+
0
193
09:20 28.07.2023
Шойгу передал Ким Чен Ыну подарок от Путина
0
225
09:05 28.07.2023
Трампу предъявлено дополнительное обвинение по делу о секретных документах
0
221
09:00 28.07.2023
США намерены начать поставки танков Abrams на Украину в сентябре — Politico
0
226
22:39 27.07.2023
Под гарантии Японии Украина получила от Всемирного банка 1,5 млрд долл
0
635

Возврат к списку