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НОВОСТИ

Китай и Грузия установят стратегическое партнерство — Си Цзиньпин

11:00 28.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай и Грузия объявят об установлении отношений стратегического партнерства. Об этом, как передает новостной канал Си-джи-ти-эн, заявил в Чэнду (провинция Сычуань) председатель КНР Си Цзиньпин.

«Во время визита [премьер-министра Грузии Ираклия] Гарибашвили обе стороны выступят с совместным заявлением и объявят об установлении китайско-грузинского стратегического партнерства», — излагает слова главы китайского государства телеканал. Принимая это за новую отправную точку, сказал Си Цзиньпин, Китай и Грузия должны планировать двусторонние отношения со стратегической и долгосрочной точки зрения, содействовать прочному и устойчивому развитию стратегического партнерства и придать импульс развитию и возрождению обеих стран.

Си Цзиньпин также отметил, что за последний 31 год, прошедший с момента установления дипломатических отношений, Китай и Грузия укрепили политическое взаимное доверие и добились замечательных успехов в сотрудничестве в различных областях.

Премьер-министр Грузии прибыл в Сычуань, чтобы присутствовать на открытии 31-й летней Универсиады.

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